Строительные леса обрушились на стройке в Минске: один человек погиб

«В результате происшествия один человек погиб, еще шесть человек пострадали», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения МЧС. Спасатели проводят работы по поиску возможных пострадавших под завалами конструкций и стабилизации строительных лесов на верхних этажах здания.
На месте обрушения строительных лесов работают 10 единиц техники МЧС.
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