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Строительные леса обрушились на стройке в Минске: один человек погиб

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Обрушение строительных лесов произошло на территории девятиэтажного строящегося здания на улице Киселева в Минске, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Sputnik.by

«В результате происшествия один человек погиб, еще шесть человек пострадали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения МЧС. Спасатели проводят работы по поиску возможных пострадавших под завалами конструкций и стабилизации строительных лесов на верхних этажах здания.

На месте обрушения строительных лесов работают 10 единиц техники МЧС.

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