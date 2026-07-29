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Жительница Красноярска заплатит штраф за избиение девочки из-за накладного хвоста

В Красноярске конфликт детей закончился судебными разбирательствами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске конфликт девочки с подростками закончился судебными разбирательствами. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В августе 2024 года десятилетняя школьница гуляла с подругами, когда незнакомые подростки начали у нее требовать накладной хвост и маску. Получив отказ, одна из девушек забрала вещи и начала дразнить ребенка.

Девочка потянула 18-летнюю обидчицу за плечо, а в ответ получила удары пакетом по голове, ногой в живот и рывок за волосы. В травмпункте у потерпевшей зафиксировали гематому головы и ссадину на скуле.

Сначала суд оштрафовал нападавшую на пять тысяч рублей. Позже с нее взыскали еще 15 тысяч рублей морального ущерба.