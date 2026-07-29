Жительница Красноярска заплатит штраф за избиение девочки из-за накладного хвоста

В Красноярске конфликт девочки с подростками закончился судебными разбирательствами. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В августе 2024 года десятилетняя школьница гуляла с подругами, когда незнакомые подростки начали у нее требовать накладной хвост и маску. Получив отказ, одна из девушек забрала вещи и начала дразнить ребенка.