Губернатор Пермского края сообщил об атаке БПЛА на промышленное предприятие

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников на промышленное предприятие.
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет. Обращаюсь ко всем жителям края — воздержитесь от публикаций фото и видео БПЛА. Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу», — сказал Дмитрий Махонин.
Режим «Беспилотной опасности» действует на территории региона с 09:36. Закрыли аэропорт, а также развернули план «Ковёр» радиусом 100 километров. В городе несколько раз выли сирены, а также граждан просили спускаться в ближайшее укрытие через голосывые оповещения.
Губернатор попросил сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Последние новости об угрозе атаки БПЛА в Пермском крае, — в материале сайта perm.aif.ru.