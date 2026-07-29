Пьяный пешеход выбежал на МКАД и попал под машину

«У последнего (пешехода — Sputnik) имелись признаки алкогольного опьянения», — сказано в сообщении ГАИ.
В столичной Госавтоинспекции уточнили, что человек появился на проезжей части внезапно. Он бежал со стороны города в направлении к парку «Сказочный край». На пешехода наехал легковой автомобиль Hyundai. Судя по опубликованному дорожной милицией фото, у авто серьезно повреждено ветровое стекло.
Что касается самого пешехода, то он выжил, и врачам предстоит выяснить, какие именно ранения получил этот человек. Мужчина, ему 33 года, был доставлен в больницу.
ГАИ напоминает, что проезжую часть можно пересекать только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Нарушение этого простого правила создает угрозу для жизни и здоровья.
Кроме того, по статье 18.20 КоАП для пешеходов предусмотрены штрафы за нарушения ПДД. Как правило, они составляют от одной до трех базовых величин (45 — 135 рублей).
Если же пешеход нетрезв, денежное наказание может колебаться от трех до пяти базовых величин (135 — 225 рублей).