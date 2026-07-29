Над Прикамьем 29 июля ПВО и мобильные огневые группы сбили несколько БПЛА

Губернатор Пермского края сообщил об отражении атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий региона. Несколько беспилотников сбили на подлете силами Минобороны РФ и мобильными огневыми группами.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.
«Прошу доверять только официальным источникам информации», — отметил сообщил Дмитрий Махонин.
Глава региона обратился к жителям Прикамья воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.
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