В Златоусте двое парней совершили диверсию по заданию иностранного государства

В Златоусте (Челябинская область) двое парней совершили диверсию по заданию иностранного государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Следственным отделом СУ СК России по региону завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 19-летнего местных жителей.
По данным следствия, летом 2025 года они, действуя по инструкции иностранного государства в целях подрыва экономической безопасности РФ, проникли на огороженную территорию в Златоусте, на которой располагается базовая станция сотовой связи.
Фигуранты смешали воду с хлоридом натрия, однако, не сумев вскрыть дверцу термошкафа с электрооборудованием и получить доступ, вылили полученную смесь на поверхность оборудования, полагая, что она, проникнув через щели, повредит находящееся внутри устройство.
Кроме того, один из обвиняемых со своим двоюродным братом 14 июля 2025 года также по заданию представителя иностранного государства за 12 тыс. рублей облил термошкаф с электрооборудованием водой с хлоридом натрия. На следующий день они вскрыли его монтировкой, залили три бутылки ацетона и подожгли оборудование базовой станции сотовой связи. Ущерб превысил 460 тыс. рублей.
«Совершив противоправные действия, один из фигурантов, действуя во исполнение ранее данных ему указаний, отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств за проведенную диверсию обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили в Челябинском следкоме.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.