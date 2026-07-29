В Златоусте двое парней совершили диверсию по заданию иностранного государства

Кроме того, один из обвиняемых со своим двоюродным братом 14 июля 2025 года также по заданию представителя иностранного государства за 12 тыс. рублей облил термошкаф с электрооборудованием водой с хлоридом натрия. На следующий день они вскрыли его монтировкой, залили три бутылки ацетона и подожгли оборудование базовой станции сотовой связи. Ущерб превысил 460 тыс. рублей.