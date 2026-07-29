Ростовчане пожаловались на отсутствие света пятый день

Без электричества после урагана остаются улицы: 25-я линия, 26-я линия, а также дома от площади Свободы до улицы 2-ой Пролетарской. Об этом rostov.aif. ru сообщили жители Пролетарского района.
Молодые семьи с детьми, пожилые люди не могут нормально вести свой быт.
«Пошёл уже пятый день, как мы сидим без интернета с неработающими холодильниками и сплит системами. Телефоны ходим заряжать в общественные места. Некоторые люди уже стали приобретать генераторы», — рассказала Наталья Самойлова.
Жители просят власти поскорее решить эту проблему.