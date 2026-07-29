СМИ: в Туле совершено покушение на директора компании по разработке БПЛА

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство местного предпринимателя в Туле. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тульской области.
По данным ведомства, 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неизвестный из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в тульского бизнесмена. Пострадавший с ранениями был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как уточняет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, пострадавшим оказался директор компании по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей Ч. Покушение произошло около часа ночи, когда мужчина приехал домой после работы. Супруга предпринимателя услышала из квартиры три выстрела, самого стрелявшего она не увидела.