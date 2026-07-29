В Волгоградской области погиб 14-летний пассажир мопеда

Авария с печальной развязкой случилась накануне в 21:20. За рулем мопеда был 15-летний мальчик, в силу возраста не успевший получить водительского удостоверения. Несмотря на это, подросток решил не просто покататься в одиночку, но и взять с собой пассажира.