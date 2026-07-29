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Хайп на костях. Купюру 5 тысяч в водоём Мамаева кургана: блогера проверит СК

Блогер Святослав Коваленко бросил 5-тысячную купюру в водоём на Мамаевом кургане. СК проверяет его по ст. 354.1 УК РФ. Бастрыкин поручил доклад. Реакция общественности и комментарии.

Блогер Святослав Коваленко бросил 5-тысячную купюру в водоём на Мамаевом кургане у скульптуры «Стоять насмерть!». Видео разлетелось по Сети. Посетители мемориала пытались достать деньги, один даже залез в воду. Общественность возмущена: инцидент произошёл на священном месте — огромной братской могиле защитников Сталинграда.

Полиция и СК начали проверку. Блогера подозревают в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела. В материале vlg.aif.ru — видео, реакция властей и мнения волгоградцев.

Вместо монеты — 5-тысячную: аттракцион невиданной щедрости на Мамаевом кургане.

Скандальной выходкой на Мамаевом кургане в Волгограде отличился спортивный блогер Святослав Коваленко. Уроженец Астраханской области решил посетить соседний регион и отдать дань памяти погибшим в годы Сталинградской битвы.

У небольшого водоёма у скульптуры «Стоять насмерть!» молодой человек увидел, как присутствующие бросают в него монеты: по сложившейся в народе примете, это гарантия того, что рано или поздно жизнь снова приведёт на главную высоту России.

В голову ему пришла идея: устроить «аттракцион невиданной щедрости» — бросить в озеро 5-тысячную купюру — и проверку на жадность: кто решится спуститься в водоём за банкнотой.

Приманка сработала. Одни посетители с любопытством заглядывали в воду, другие пытались достать деньги, перевесившись через бортик. Один из мужчин умудрился утопить свою барсетку в погоне за добычей. Другой же оказался мудрее — снял обувь, залез в водоём и извлёк купюру, не смущаясь, что его снимают на камеру.

«Фестиваль возмущённости»: по поводу инцидента высказались общественники.

Видео блогер выложил в Сеть, ролик быстро разлетелся по чатам и вызвал бурную реакцию.

Событие поспешил прокомментировать волгоградский общественник Антон Лукаш, заметивший, что данная ситуация «ярко иллюстрирует серьезную проблему современных соцсетей, когда ради просмотров и привлечения внимания стираются важные моральные границы». Тем более что речь идёт не просто о парке отдыха или туристической локации, а о священном месте, «огромной братской могиле, где покоятся останки десятков тысяч защитников Сталинграда».

Депутат Госдумы VI созыва Олег Пахолков, земляк блогера, пригвоздил Коваленко к «столбу позора», назвав его подонком и потребовал, чтобы тому назначили самое строгое наказание.

«Там каждый сантиметр залит литрами нашей крови. И в это время так глумится, кинуть пять тысяч рублей, превратить это в шутку… Он однозначно достоин серьезного наказания», — цитирует своего создателя bloknot-volgograd.ru.

Отозвались и другие общественные деятели.

Местные жители возразили: «Давайте только не устраивать фестиваль возмущённости, кто сильнее оскорблён».

Достаточно оштрафовать блогера или назначить условное наказание, но не стоит делать рекламу ему и себе, считают волгоградцы.

Проверка СК и полиции: блогера подозревают в реабилитации нацизма.

Между тем инцидентом заинтересовалась полиция. Ознакомившись с публикациями в СМИ, правоохранители начали проверку «с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения».

«Действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

У представителей волгоградского Следкома другая точка зрения. Здесь организовали проверку по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России — блогера заподозрили в реабилитации нацизма.

«В медиапространстве распространяется видеозапись, на которой мужчина совершает провокационные действия у скульптуры “Стоять насмерть!”. Пользователи соцсетей обсуждают инцидент и просят дать ему надлежащую правовую оценку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семёнову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении Следкома.

«В мыслях не было»: что сказал блогер в своё оправдание.

Сам Святослав Коваленко уже извинился перед возмущёнными волгоградцами. Он пояснил, что хотел, как и другие посетители, просто загадать желание и бросить монету. Но выяснилось, что денег мельче 5-тысячной купюры у него при себе не было. Её он и бросил в водоём.

Поначалу, по словам блогера, у него не было и мысли «словить хайп» на скандальной ситуации. Но, погуляв по территории мемориала, он решил вернуться и посмотреть — на месте ли ещё купюра. Увидев, что она привлекла внимание, и решил снять всё происходящее на камеру.

Между тем сами волгоградцы осуждают не столько блогера, сколько тех, кто нырял в бассейн за банкнотой.

«Я лично никогда не стал бы этого делать, какие бы деньги ни лежали на дне этого водоёма. Это унизительно. И презрения достойны те, кто польстился на купюру не такого уж большого достоинства по нашему времени, чтобы терять из-за неё своё человеческое достоинство!» — говорит Александр В.

Что касается наказания для Коваленко, то жители региона предлагают отправить его на полгода на уборку мемориала: «Пусть поработает весь день под палящим солнцем и ощутит состояние бойцов, которые при 40-градусной жаре защищали сталинградские и донские степи. А ещё — показывать ему хронику боев под Сталинградом, жертвы и страдания людей, которые даже крошки хлеба не просили у фрицев».

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