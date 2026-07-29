Купюру 5 тысяч в водоём Мамаева кургана: блогера проверит СК

Сам Святослав Коваленко уже извинился перед возмущёнными волгоградцами. Он пояснил, что хотел, как и другие посетители, просто загадать желание и бросить монету. Но выяснилось, что денег мельче 5-тысячной купюры у него при себе не было. Её он и бросил в водоём.