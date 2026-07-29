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Беспилотники атаковали промпредприятие в Пермском крае

Силы Минобороны и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на промышленное предприятие в Пермском крае. По данным губернатора Дмитрия Махонина, БПЛА были сбиты на подлете, никто не пострадал. На месте работают службы, Махонин призвал не выкладывать видео работы ПВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Украинские беспилотники совершили атаку на одно из промышленных предприятий в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.

По словам Махонина, на месте происшествия работают оперативные службы, угрозы безопасности для жителей края нет.

Губернатор призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации и категорически воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей с кадрами пролета и работы ПВО по БПЛА в социальных сетях, чтобы не помогать противнику.

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