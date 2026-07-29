Беспилотники атаковали промпредприятие в Пермском крае

Украинские беспилотники совершили атаку на одно из промышленных предприятий в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере «Макс».
«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона.
По словам Махонина, на месте происшествия работают оперативные службы, угрозы безопасности для жителей края нет.
Губернатор призвал граждан доверять исключительно официальным источникам информации и категорически воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей с кадрами пролета и работы ПВО по БПЛА в социальных сетях, чтобы не помогать противнику.