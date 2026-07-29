«Сильная жара и духота в детском центре»: 14-летний подросток умер во сне в Костанае

Как указывается в соцсетях, 28 июля во время дневного сна скончался 14-летний ребенок-инвалид.
«По словам работников интерната, у ребенка произошла остановка сердца. Они не исключают, что его состояние могло быть ухудшено сильной жарой и духотой в помещениях центра. Вместе с тем точная причина смерти должна быть установлена исключительно по результатам медицинских исследований и объективной проверки всех обстоятельств произошедшего», — говорится в посте.
В ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего полицией начата проверка.
«Проводятся необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», — пояснили в пресс-службе ведомства.