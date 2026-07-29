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«Сильная жара и духота в детском центре»: 14-летний подросток умер во сне в Костанае

В Сети появилась информация о смерти 14-летнего подростка в Костанайском детском центре оказания специальных социальных услуг. Полиция проводит проверку, передает NUR.KZ.

Как указывается в соцсетях, 28 июля во время дневного сна скончался 14-летний ребенок-инвалид.

«По словам работников интерната, у ребенка произошла остановка сердца. Они не исключают, что его состояние могло быть ухудшено сильной жарой и духотой в помещениях центра. Вместе с тем точная причина смерти должна быть установлена исключительно по результатам медицинских исследований и объективной проверки всех обстоятельств произошедшего», — говорится в посте.

В ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего полицией начата проверка.

«Проводятся необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», — пояснили в пресс-службе ведомства.