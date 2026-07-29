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Во Внукове сообщили об отправке всего задержанного багажа в Турцию и Египет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково отправил весь багаж, который не был своевременно доставлен рейсами в Турцию и Египет из-за сбоя системы обработки, но в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

«Напоминаем, что весь багаж рейсов в Турцию и Египет, накопленный из-за сбоя системы обработки багажа, отправлен по указанным направлениям. По имеющейся информации, в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени», — сообщили в аэропорту.

В Российском союзе туриндустрии объяснили, что в пик туристического сезона турецкие аэропорты работают с повышенной нагрузкой, что отражается на скорости обработки багажа местными службами. Туроператоры не отмечают массового характера подобных обращений, но отдельные жалобы поступают. Пассажирам рекомендуют проверять статус багажа по трек-номеру, а при оформлении розыска указывать актуальные контактные данные для получения уведомлений от аэропорта или авиакомпании.

«Международный аэропорт Внуково приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

26 июля в аэропорту сообщали о сбоях в работе системы обработки багажа, который позднее удалось устранить. В понедельник во Внукове заявили, что задержек с отправкой багажа в самолеты нет, а не доставленные ранее вещи направляются к месту назначения текущими рейсами.