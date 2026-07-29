Во Внукове сообщили об отправке всего задержанного багажа в Турцию и Египет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково отправил весь багаж, который не был своевременно доставлен рейсами в Турцию и Египет из-за сбоя системы обработки, но в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.