Во Внукове сообщили об отправке всего задержанного багажа в Турцию и Египет

«Напоминаем, что весь багаж рейсов в Турцию и Египет, накопленный из-за сбоя системы обработки багажа, отправлен по указанным направлениям. По имеющейся информации, в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени», — сообщили в аэропорту.
В Российском союзе туриндустрии объяснили, что в пик туристического сезона турецкие аэропорты работают с повышенной нагрузкой, что отражается на скорости обработки багажа местными службами. Туроператоры не отмечают массового характера подобных обращений, но отдельные жалобы поступают. Пассажирам рекомендуют проверять статус багажа по трек-номеру, а при оформлении розыска указывать актуальные контактные данные для получения уведомлений от аэропорта или авиакомпании.
«Международный аэропорт Внуково приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.
26 июля в аэропорту сообщали о сбоях в работе системы обработки багажа, который позднее удалось устранить. В понедельник во Внукове заявили, что задержек с отправкой багажа в самолеты нет, а не доставленные ранее вещи направляются к месту назначения текущими рейсами.