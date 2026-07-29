Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дзержинском районе Новосибирска горит склад на улице Есенина

Черный столб дыма поднялся высоко в небо.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в Дзержинском районе на улице Есенина загорелись складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло 29 июля около 15:15. Вспыхнул трехсекционный склад. Столб черного дыма поднялся высоко в небо. Огонь повредил один из отсеков, но пожарные предотвратили распространение пламени на соседние секции.

— Пожарные за четверть часа ликвидировали открытое горение в здании складского назначения. Информация о пострадавших не поступала, — доложили в региональном МЧС России.

Пожар полностью потушен. На месте работали 28 человек и 8 единиц техники.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше