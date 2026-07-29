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ФСБ не дала вывезти лес из Прикамья в Арабские Эмираты на 1 млн рублей

В Прикамье пресекли деятельность бизнесмена из Закавказья.

Источник: Комсомольская правда

Краевое управление ФСБ России пресекло противоправную деятельность уроженца одной из стран Закавказья. Бизнесмен оказался причастным к контрабанде ценных лесных пород за рубеж.

Мужчина незаконно перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза в ОАЭ пиломатериалы. Его действия нанесли ущерб государству на сумму свыше 1 млн руб.

Отдел дознания Пермской таможни на основании представленных ФСБ материалов возбудил уголовное дело по признакам контрабанды. Задержанному избрали мера пресечения заключением под стражу. Ему грозит наказание лишением свобод на срок до пяти лет.

ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанного.

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