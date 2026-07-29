Житель Норильска получил осетра вместо долга, продал его и теперь ответит в суде

В Норильске прокуратура утвердила обвинение местному жителю, который продал занесенного в Красную книгу РФ осетра сибирского. Восемь экземпляров у него оказались после того, как в декабре 2024 года он потребовал от знакомого вернуть долг в 50 тысяч рублей. Вместо денег тот предложил краснокнижную рыбу. Мужчина согласился и сбыл осетра за 90 тысяч. Выходит, долг ему вернули с процентами.