В Таганроге объявили эвакуацию после атаки украинских БПЛА

«На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки», — пояснила она.
Как уточнила Камбулова, эвакуация будет проведена на участке от площади Авиаторов до улицы Спортивной.
Около 60 беспилотных летательных аппаратов и ракет было уничтожено в ходе ночной атаки на Ростовскую область. Перехват средств поражения осуществлялся в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском и Матвеево-Курганском районах и в акватории Таганрогского залива.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в ночь на 29 июля в Таганроге при падении фрагментов ракеты на многоквартирный жилой дом погибла одна женщина, еще два человека получили ранения. Кроме того, обломки БПЛА были найдены на территории производственных объектов и морского порта, жертв и пострадавших там нет.
Прокуратура Ростовской области организовала работу горячей линии после атаки на Таганрог.