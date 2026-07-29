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В Таганроге объявили эвакуацию после атаки украинских БПЛА

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о проведении эвакуации жителей района, подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины. Мера необходима для обеспечения работы саперов.

Источник: РИА "Новости"

«На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки», — пояснила она.

Как уточнила Камбулова, эвакуация будет проведена на участке от площади Авиаторов до улицы Спортивной.

Около 60 беспилотных летательных аппаратов и ракет было уничтожено в ходе ночной атаки на Ростовскую область. Перехват средств поражения осуществлялся в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском и Матвеево-Курганском районах и в акватории Таганрогского залива.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в ночь на 29 июля в Таганроге при падении фрагментов ракеты на многоквартирный жилой дом погибла одна женщина, еще два человека получили ранения. Кроме того, обломки БПЛА были найдены на территории производственных объектов и морского порта, жертв и пострадавших там нет.

Прокуратура Ростовской области организовала работу горячей линии после атаки на Таганрог.

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