Дроны ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае, несколько БПЛА сбиты на подлете

Украинские беспилотники в среду атаковали промышленное предприятие в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По его словам, силы Минобороны и мобильные огневые группы сбили несколько беспилотников на подлете к объекту. В результате атаки никто не пострадал.
Глава региона заверил, что угрозы безопасности жителей нет.
На месте ЧП работают оперативные службы.
Махонин попросил жителей края доверять только официальным источникам информации.
Губернатор также призвал воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.
В среду в регионе был введен режим беспилотной опасности. Отменили его в 11.08.
В аэропорту Перми («Большое Савино») вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они уже сняты.
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что из-за вводимых ограничений из аэропорта Перми задерживается вылет трех рейсов в Москву и Санкт-Петербург.