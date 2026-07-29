Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес удары по базе США и трем танкерам в Ормузском проливе

Иран атаковал баллистическими ракетами базу США на Ближнем Востоке и нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. В Центральном командовании США заявили об успешном перехвате всех ракет. Атака произошла на фоне возобновившихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Иранские силы нанесли ракетный удар по военной базе США на Ближнем Востоке, а также атаковали три нефтяных танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство ANNA-News.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), иранская сторона выпустила несколько баллистических ракет. Американские военные утверждают, что все средства поражения были перехвачены системами ПВО. По информации СМИ, вероятной целью атаки являлась американская база, расположенная на территории Иордании.

Одновременно с этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. В Тегеране объяснили атаку тем, что суда следовали по маршруту, не согласованному с иранскими властями.

Новый виток эскалации произошел вопреки недавним заявлениям: еще накануне Вашингтон и Тегеран информировали о приостановке взаимных ударов в связи с возобновлением дипломатических переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше