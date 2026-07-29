Иран нанес удары по базе США и трем танкерам в Ормузском проливе

Иранские силы нанесли ракетный удар по военной базе США на Ближнем Востоке, а также атаковали три нефтяных танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство ANNA-News.
По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), иранская сторона выпустила несколько баллистических ракет. Американские военные утверждают, что все средства поражения были перехвачены системами ПВО. По информации СМИ, вероятной целью атаки являлась американская база, расположенная на территории Иордании.
Одновременно с этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешном нанесении ударов по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. В Тегеране объяснили атаку тем, что суда следовали по маршруту, не согласованному с иранскими властями.
Новый виток эскалации произошел вопреки недавним заявлениям: еще накануне Вашингтон и Тегеран информировали о приостановке взаимных ударов в связи с возобновлением дипломатических переговоров.