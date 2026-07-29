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МВД сказало про задержание шестерых криминальных авторитетов из-за сделок с квартирами в Минске

МВД заявило о задержании шестерых человек за аферу с квартирами в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел заявило о задержании шестерых человек за аферу с квартирами в Минске.

Сотрудниками ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделений «Алмаз» и отдела спецназначения «Гранит» была пресечена деятельность преступной группы. Участники подозреваются в мошенничестве с недвижимостью.

«Задержаны шестеро фигурантов», — уточнили в ведомстве.

Среди задержанных — один из лидеров криминальной среды Беларуси. Остальные фигуранты неоднократно были судимы за незаконную предпринимательскую деятельность, кражи, мошенничество. Кроме того, в схеме принимал участие представитель одного из минских агентств недвижимости.

Как удалось установить, фигуранты искали в белорусской столице владельцев квартир, которые ведут асоциальный образ жизни с задолженностью по коммунальным платежам.

«Входили к ним в доверие, убеждали обменять жилье на более дешевое и обещали передать разницу в стоимости объектов», — привели подробности в МВД.

Потерпевшим покупались комнаты в квартирах. При этом стоимость продаваемой недвижимости была искусственно занижена, а покупаемой — завышалась. Основную часть прибыли участники группы присваивали, распределяли между собой. Остальные деньги они отправляли в Россию для пополнения так называемого воровского общака.

Следователи завели уголовные дела за мошенничество с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Минске трое иностранцев в масках проникли в коттедж через окно, а потом началась то, чего они никак не ждали: «Проводили “разведку”, вернулись в полночь, хотели украсть до $5 миллионов».

Также мы писали, что произошло на стройке в Минске, где обрушились строительные леса и погиб человек: «Проводятся работы по поиску пострадавших».

Кроме того, СК показал фото ИП, который обманул минимум 30 белорусов.

А еще МВД Беларуси заявило о масштабной схеме со взятками на 750 000 рублей: «Должностные лица ЖКХ, образования, строительства, транспорта».