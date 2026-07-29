Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших в Таганроге

Прокуратура Ростовской области обеспечивает надзор за соблюдением прав жителей Таганрога, пострадавших в результате ночной воздушной атаки ВСУ 29 июля. Для оперативного приёма обращений и оказания юридической поддержки в ведомстве организована специальная горячая линия. Как отметили в надзорном органе, основное внимание уделяется помощи пострадавшим, включая людей, размещённых в пункте временного проживания. Прокурор Таганрога Роман Коломойцев лично руководит ситуацией на месте, а взаимодействие между всеми профильными службами налажено для максимально быстрого реагирования. Напомним, что в ночь на 29 июля обломки ракеты ВСУ упали на жилой многоквартирный дом в Таганроге. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в результате инцидента погибла женщина, ещё один мужчина получил ранения и сейчас находится под наблюдением врачей. Жильцы повреждённого дома были эвакуированы, для них уже развернут временный пункт размещения.