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В РВК ищут жителя Воронежа, чей автомобиль мешает устранению аварии

Машина припаркована вблизи дома № 109 на Московском проспекте.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежские коммунальщики разыскивают владельца автомобиля, заблокировавшего работу аварийной бригады. Об этом сообщили в городском водоканале в среду, 29 июля.

Машина припаркована вблизи дома № 109 на Московском проспекте и мешает устранению повреждения на водоводе.

В ресурсоснабжающей компании попросили владельца автомобиля убрать транспортное средство. Это поможет аварийной бригаде оперативно приступить к устранению коммунальной аварии.

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