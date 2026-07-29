В РВК ищут жителя Воронежа, чей автомобиль мешает устранению аварии

Воронежские коммунальщики разыскивают владельца автомобиля, заблокировавшего работу аварийной бригады. Об этом сообщили в городском водоканале в среду, 29 июля.
Машина припаркована вблизи дома № 109 на Московском проспекте и мешает устранению повреждения на водоводе.
В ресурсоснабжающей компании попросили владельца автомобиля убрать транспортное средство. Это поможет аварийной бригаде оперативно приступить к устранению коммунальной аварии.
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