Сбили на подлёте. ВСУ атаковало предприятие в Пермском крае: что известно

Среди вылетов из краевой столицы опаздывают самолёты в Москву (два рейса), Сочи, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Самару. Также с задержками выполняются обратные рейсы в Пермь из Москвы (два рейса), Санкт-Петербурга, Казани и Антальи. Кроме того, в воздушной гавани отменили рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Пермь — Москва и обратно. В связи с задержками рейсов в аэропорту Большое Савино транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета.