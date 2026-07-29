Сбили на подлёте. ВСУ атаковало предприятие в Пермском крае: что известно

Утром 29 июля в Пермском крае объявили беспилотную опасность. После отмены режима стало известно, что одно из промышленных предприятий региона подверглось атаке БПЛА. Подробнее о последствиях произошедшего — в материале сайта perm.aif.ru.
Завыли сирены.
Режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр» радиусом 100 километров объявили на территории Пермского края в 9:36. Местные жители получили уведомление об особых режимах безопасности из официального приложения МЧС.
Примерно через час после объявления беспилотной опасности в разных районах Перми начали звучать сирены. По словам очевидцев, сигнал тревоги включался волнами. Через громкоговорители горожанам передали сообщение с призывом отключить электричество, газ и воду, а также отойти подальше от окон.
По данным Росавиации, в 10:14 в пермском аэропорту были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми задерживаются несколько рейсов.
Среди вылетов из краевой столицы опаздывают самолёты в Москву (два рейса), Сочи, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Самару. Также с задержками выполняются обратные рейсы в Пермь из Москвы (два рейса), Санкт-Петербурга, Казани и Антальи. Кроме того, в воздушной гавани отменили рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Пермь — Москва и обратно. В связи с задержками рейсов в аэропорту Большое Савино транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета.
Атака беспилотников.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 13:04 сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников пострадало одно из промышленных предприятий региона. Он добавил, что ещё несколько БПЛА сбили на подлёте силами Министерства обороны и мобильными огневыми группами.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет», — рассказал Дмитрий Махонин.
Губернатор обратился к жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения. Он также напомнил о необходимости воздержаться от публикации фото и видео с изображением БПЛА. Размещение такой информации в социальных сетях может помочь противнику и поставить под угрозу безопасность людей.
Угроза отступила.
В 13:00 стало известно об отмене режимов «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Соответствующее уведомление жители региона получили через официальное приложение МЧС.
В 13:09 возобновил работу аэропорт Большое Савино. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, специальные меры безопасности вводились сразу в нескольких регионах России. Так, в Кирове временно приостанавливал работу аэропорт Победилово. В Удмуртии были объявлены режим «Беспилотная опасность», сигнал «Опасное небо» и план «Ковёр». В Татарстане также действовала беспилотная опасность и угроза атаки БПЛА.