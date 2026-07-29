Для двоих экс-вице-губернаторов Белгородской области запросили свыше 20 лет колонии

Гособвинение запросило суровые сроки наказания для бывших вице-губернаторов Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, обвиняемых в растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников судебного процесса.
Согласно позиции прокуратуры, бывшего замглавы Белгородской и Курской областей Владимира Базарова просят приговорить к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину гособвинение запросило 22 года строгого режима со штрафом 474 миллиона рублей.
Для остальных фигурантов уголовного дела прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 18 лет.
Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в финансовых злоупотреблениях и растрате бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных линий и оборонительных сооружений в приграничных регионах.