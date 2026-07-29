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Для двоих экс-вице-губернаторов Белгородской области запросили свыше 20 лет колонии

Прокуратура запросила 21 и 22 года колонии строгого режима бывшим заместителям губернатора Белгородской области Владимиру Базарову и Рустэму Зайнуллину. Экс-чиновников обвиняют в растрате бюджетных средств при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Гособвинение запросило суровые сроки наказания для бывших вице-губернаторов Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, обвиняемых в растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников судебного процесса.

Согласно позиции прокуратуры, бывшего замглавы Белгородской и Курской областей Владимира Базарова просят приговорить к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину гособвинение запросило 22 года строгого режима со штрафом 474 миллиона рублей.

Для остальных фигурантов уголовного дела прокурор запросил наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 18 лет.

Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в финансовых злоупотреблениях и растрате бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных линий и оборонительных сооружений в приграничных регионах.

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