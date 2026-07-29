Для двоих экс-вице-губернаторов Белгородской области запросили свыше 20 лет колонии

Гособвинение запросило суровые сроки наказания для бывших вице-губернаторов Белгородской области Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, обвиняемых в растрате при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников судебного процесса.