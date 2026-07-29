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Девушку арестовали на 11 суток за пьяную езду на электросамокате по Москве

Мировой судья района Измайлово города Москвы арестовал на 11 суток Марию Дегтереву, которую поймали пьяной за ездой на электросамокате. Девушка отказалась пройти медосвидетельствование. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: Аргументы и факты

— Мировой судья признал Дегтереву М. А. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Инцидент произошел на Измайловском шоссе ночью 26 июля. Сотрудники ДПС остановили девушку на электросамокате с признаками опьянения. Позднее в отношении Дегтеревой составили административный протокол.

Ранее в Солнечногорске вынесли приговор мужчине за пьяную езду на электросамокате. Его отправили за решетку на один год. Такое наказание назначили в связи с тем, что у мужчины была непогашенная судимость. У фигуранта изъяли электросамокат и лишили его водительских прав на 4,5 года.