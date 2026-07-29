Девушку арестовали на 11 суток за пьяную езду на электросамокате по Москве

— Мировой судья признал Дегтереву М. А. виновной в совершении указанного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
Инцидент произошел на Измайловском шоссе ночью 26 июля. Сотрудники ДПС остановили девушку на электросамокате с признаками опьянения. Позднее в отношении Дегтеревой составили административный протокол.
Ранее в Солнечногорске вынесли приговор мужчине за пьяную езду на электросамокате. Его отправили за решетку на один год. Такое наказание назначили в связи с тем, что у мужчины была непогашенная судимость. У фигуранта изъяли электросамокат и лишили его водительских прав на 4,5 года.