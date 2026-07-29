Новосибирских подростков вербовали через чат-бот для диверсий

В Новосибирской области, как и в других регионах, задержаны подростки, которых через чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram вовлекали в диверсионную и террористическую деятельность. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По данным ведомства, в 10 регионах страны, включая Новосибирскую область, задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, диверсии, содействии террористической деятельности, вовлечении несовершеннолетних в преступления и умышленном уничтожении имущества.
«На основе следственной практики можно сделать вывод о том, что распространёнными схемами украинских спецслужб являются знакомства с молодыми людьми под видом девушек и направление им фишинговых ссылок о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов», — сообщила Светлана Петренко.
По данным СК, после первоначального контакта с подростками связываются представители спецслужб Украины, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и с помощью угроз и запугивания склоняют к поджогам автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок.
СК России инициировал блокировку указанного ресурса. Ведомство призывает родителей контролировать досуг детей, а подросткам рекомендует сообщать о подозрительных контактах в сети. Также напоминается, что добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности.
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