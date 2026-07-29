Мошенники придумали новый способ кражи денег у водителей такси

Мошенники нашли новый способ хищения денег с банковских карт водителей такси. Злоумышленники специально оформляют заказы по случайным адресам, указывая в комментариях безналичную оплату, чтобы затем выманить у водителей конфиденциальные данные.
Как сообщили в МВД РФ, после оформления поездки преступники связываются с водителем и просят сообщить данные банковской карты и код из SMS. Получив эти сведения, злоумышленники авторизуются в мобильном приложении банка и похищают денежные средства со счета.
По данным пресс-службы ведомства, опубликованным в национальном мессенджере Max, подобная схема обмана не ограничивается только сферой такси. Правоохранители предупредили, что этот метод может быть использован против других работников сферы потребительских услуг.
Эти предупреждения напрямую касаются волгоградцев, работающих в такси или сфере услуг. Водителям региона стоит категорически отказаться от передачи кодов из SMS посторонним лицам.
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