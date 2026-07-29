Двоих несовершеннолетних водителей квадроциклов выявили в Нижнем Новгороде

«В отношении законных представителей мальчиков составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — рассказали в МВД.