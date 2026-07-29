Двоих несовершеннолетних водителей квадроциклов выявили в Нижнем Новгороде

Сотрудники Госавтоинспекции выявили двоих несовершеннолетних водителей квадроциклов в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подростков, которые не имели права управления транспортными средствами, заметили на улице Вербной Советского района.
«В отношении законных представителей мальчиков составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — рассказали в МВД.
Квадроциклы поместили на специализированную стоянку. С подростками и их родителями провели разъяснительную беседу.
Ранее сообщалось, что женщина на скутере сбила собаку в Лукояновском округе. Она не выбрала безопасную дистанцию.