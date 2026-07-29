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В Самарской области в 20 метрах от лесничества загорелся автомобиль

В среду, 29 июля, в районе села Горбуновка загорелся автомобиль в 20 м от лесничества. На месте происшествия работают МЧС и пожарные силы лесного управления. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что угрозы перехода огня в лесной фонд нет, ситуация находится под контролем.

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