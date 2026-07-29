Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой: ВСУ могли атаковать Таганрог с кочующих установок у границ РФ

ВСУ с высокой долей вероятности атаковали Таганрог с помощью кочующих установок для БПЛА и ракет, развернутых в приграничных регионах. Об этом в беседе с aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

ВСУ с высокой долей вероятности атаковали Таганрог с помощью кочующих установок для БПЛА и ракет, развернутых в приграничных регионах. Об этом в беседе с aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Запуск мог вестись из Харьковской или Сумской области, а также с той части ДНР, которая пока временно под контролем киевского режима, сказал Липовой.

Пусковые установки, которые использовали ВСУ, не имеют стационарных позиций и постоянно перемещаются, пояснил генерал.

При этом чем хуже идут дела у ВСУ на линии фронта, тем активнее они пытаются терроризировать население приграничных и тыловых городов, доказывая тем самым западным спонсорам, что еще на что-то способны, заключил Липовой.

Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.

В Таганроге в результате падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Жителей этого дома эвакуировали.

Позднее стало известно об еще одном пострадавшем в Таганроге, он госпитализирован.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге идут работы по ликвидации последствий комбинированной атаки ракет и БПЛА. По ее словам, в интересах безопасности проведена эвакуация жителей в радиусе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше