Генерал Липовой: ВСУ могли атаковать Таганрог с кочующих установок у границ РФ

ВСУ с высокой долей вероятности атаковали Таганрог с помощью кочующих установок для БПЛА и ракет, развернутых в приграничных регионах. Об этом в беседе с aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.
Запуск мог вестись из Харьковской или Сумской области, а также с той части ДНР, которая пока временно под контролем киевского режима, сказал Липовой.
Пусковые установки, которые использовали ВСУ, не имеют стационарных позиций и постоянно перемещаются, пояснил генерал.
При этом чем хуже идут дела у ВСУ на линии фронта, тем активнее они пытаются терроризировать население приграничных и тыловых городов, доказывая тем самым западным спонсорам, что еще на что-то способны, заключил Липовой.
Сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в ходе отражения атаки были уничтожены ракеты, а также около 60 БПЛА в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области.
В Таганроге в результате падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Жителей этого дома эвакуировали.
Позднее стало известно об еще одном пострадавшем в Таганроге, он госпитализирован.
Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге идут работы по ликвидации последствий комбинированной атаки ракет и БПЛА. По ее словам, в интересах безопасности проведена эвакуация жителей в радиусе от площади Авиаторов до улицы Спортивной.