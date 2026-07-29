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Пассажира такси задержали с наркотиками под Волгоградом

Пассажира такси с наркотиками задержали сотрудники Госавтоинспекции в городе Волжском, возбуждено уголовное дело.

В городе Волжском сотрудники Госавтоинспекции задержали 33-летнего местного жителя, который перевозил наркотики в такси. Инцидент произошёл 23 июля. Полицейские остановили автомобиль Datsun для плановой проверки документов.

Поведение пассажира показалось инспекторам подозрительным. При личном досмотре у мужчины обнаружили свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала: это наркотическая смесь, содержащая производное N-метилэфедрона, массой 0,635 грамма.

Задержанный признался, что приобрёл вещество через «закладку» и хранил его для личного употребления, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. За незаконный оборот наркотических средств мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее 17-летний волгоградец задержан с 500 граммами мефедрона в Волгограде.