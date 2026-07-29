И.о. мэра Уфы прокомментировал трагедию с гидроциклами

«Если какие-то коммерческие организации предоставляют гидроциклы в аренду, с ними нужно будет поработать. Если была своя техника, нужно разъяснять. Потому что относительно молодые люди по своей, так скажем, небрежности, так глупо прервали жизнь», — сказал Рустам Шарипов.