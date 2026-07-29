Киберполиция предупредила воронежцев о новой схеме обмана таксистов

По данным правоохранителей, злоумышленники действуют следующим образом: они оформляют заказ на поездку через сервис такси и в комментариях указывают, что оплачивать услугу будут по реквизитам банковской карты. После этого аферисты связываются с водителем непосредственно и под благовидным предлогом просят продиктовать номер карты, а затем — код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.