Водолазы в Сочи нашли тело подростка, унесенного рекой в море

В Сочи завершили водолазные работы по поиску 15-летнего туриста, которого 27 июля вместе с отцом унесло в море. Трагедия произошла возле пляжа «Багратион» в Лазаревском районе.
Тело мальчика нашли и передали следственным органам.
Напомним, отца вместе с сыном унесло в море, когда они пытались вброд перейти реку Псезуапсе. Течение оказалось слишком сильным.
Тело отца нашли в тот же день. Он находился в 100 метрах от устья реки и в 50 метрах от берега.
Мальчика искали три дня. Специалисты ЮРПСО МЧС России и АСО «Кубань-СПАС» обследовали около 400 кв. метров морского дна от устья реки Псеузапсе до пляжа «Чайка». На глубину около семи метров спасателям пришлось опускаться 14 раз.
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