Мечтала стать воспитателем. Тело девочки достали из карьера на Урале

«Вчера там были — яблоку негде упасть. Сколько народу: дети с разбега ныряют в воду, а подростки ради видеоконтента начали прыгать с высоких берегов на велосипедах. Там очень опасно: шаг в сторону — и дна уже нет под ногами», «Уважаемые жители, забудьте дорогу на эти карьеры, пожалуйста. Это не место для купания. Посидеть на берегу и пожарить мясо — без проблем, но не лезьте в воду. Особенно дети», «Родители, ну не отпускайте вы детей одних», «Сказать, что там много народу — это ничего не сказать. Занято абсолютно всё», «Очень жаль девочку. Почему бы там не поставить хотя бы одного спасателя? Дети целыми днями одни, родители заняты своими делами», — восклицают местные жители в соцсетях.