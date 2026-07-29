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Мечтала стать воспитателем. Тело девочки достали из карьера на Урале

Школьница отправилась на водоём с подружками.

Очередная трагедия на воде — в Березниковском округе Пермского края на Усольском карьере 28 июля утонула 13-летняя девочка. Она пришла на водоём с подружкой и зашла в воду по грудь, хотя плавать не умела. Подробнее — на сайте perm.aif.ru.

Пошла с подружкой.

Несмотря на запрет на купание, Усольский карьер в жаркие дни переполнен: полотенце негде расстелить, нет места припарковать машину. Так было и 28 июля — в городке уже неделю стоит знойная жара. Однако несмотря на множество отдыхающих, никто не заметил тонущего ребёнка.

Как рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru старшая сестра погибшей Анастасия, Олеся (имя изменено) пошла купаться с подругой. Вторая девочка захотела понырять, а когда выплыла, не обнаружила Олесю в воде.

«Младшему брату позвонила подруга сестры и сказала, что она либо пропала, либо утонула. Мы поехали на место, к карьерам: там уже были полиция, МЧС и спасатели — девочка сама им позвонила. Точно не помню, что происходило, но искали долго, много людей было. Через час где-то или около того нашли. Плавать она не умела. Зачем в воду полезла — не понимаю», — рассказала Анастасия.

Дно в карьерах коварное, говорят местные жители: ямы, обрывы, резкие перепады глубины. Купание там запрещено, но горожане часто закрывают на это глаза, желая спастись от духоты. Дети же, видя у воды взрослых, вообще не задумываются об опасности, пока не становится слишком поздно.

«Вчера там были — яблоку негде упасть. Сколько народу: дети с разбега ныряют в воду, а подростки ради видеоконтента начали прыгать с высоких берегов на велосипедах. Там очень опасно: шаг в сторону — и дна уже нет под ногами», «Уважаемые жители, забудьте дорогу на эти карьеры, пожалуйста. Это не место для купания. Посидеть на берегу и пожарить мясо — без проблем, но не лезьте в воду. Особенно дети», «Родители, ну не отпускайте вы детей одних», «Сказать, что там много народу — это ничего не сказать. Занято абсолютно всё», «Очень жаль девочку. Почему бы там не поставить хотя бы одного спасателя? Дети целыми днями одни, родители заняты своими делами», — восклицают местные жители в соцсетях.

Младшая дочь в многодетной семье.

13-летняя Олеся — четвёртый, самый младший ребёнок в семье. У неё осталась две старших сестры и 15-летний брат. Лето она проводила в городе, часто снимала видео для соцсетей, гуляла с подружками.

«Она была доброй, весёлой, жизнерадостной. Любила рисовать и снимать видео. Очень любила детей, особенно моего сына — своего племянника, даже хотела стать воспитателем», — со слезами вспоминает о сестре Анастасия.

Сейчас девушка собирает средства на похороны младшей сестры, ведь многодетная мама пока не может отойти от шока. Оказать помощь может каждый, для этого нужно написать Анастасии в личные сообщения в соцсетях.

10 смертей за 9 дней.

«28 июля в 22.35 в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что из акватории обводнённого карьера в городе Усолье очевидцами извлечено тело девочки. Личность установлена. Тело передано сотрудникам полиции для выяснения причин гибели», — прокомментировали трагедию в пресс-службе МЧС по региону.

Жаркое лето бьёт рекорды по числу ЧП на водоёмах. С начала сезона в регионе утонули 25 взрослых и 4 ребёнка, треть из них (8 взрослых и 2 детей) погибли за последние 10 дней жары.

Второй трагический случай с утонувшим ребёнком произошёл днём ранее в Косинском муниципальном округе. 15-летний подросток отдыхал на реке Коса с друзьями и погиб.

«В обоих случаях происшествия произошли в несанкционированных для купания местах. Проведены осмотры мест происшествий, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи напомнили: несовершеннолетние могут находиться у водоёмов только под присмотром родителей или взрослых. Важно воспитывать в детях осознанное отношение к безопасности на воде, рассказывать о правилах безопасности на водоёмах.

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