Обещают награды и деньги: в Башкирии мошенники звонят семьям воинов

Правоохранители призывают быть бдительными: не называть свои данные, не соглашаться на предложения сразу, а попросить назвать рабочий стационарный номер телефона и перезвонить самостоятельно. Настоящий сотрудник это поймёт, а мошенник начнёт уходить от ответа.