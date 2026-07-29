Обещают награды и деньги: в Башкирии мошенники звонят семьям воинов

Звонят злоумышленники в основном с мобильных номеров или через мессенджеры.
Правоохранители призывают быть бдительными: не называть свои данные, не соглашаться на предложения сразу, а попросить назвать рабочий стационарный номер телефона и перезвонить самостоятельно. Настоящий сотрудник это поймёт, а мошенник начнёт уходить от ответа.
Если поступил такой звонок, информацию можно перепроверить по официальным телефонам:
по вопросам наград военнослужащих — управление главы РБ по госслужбе и кадровой политике:
Телефоны работают в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.