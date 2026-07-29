Легко сбиться? Эксперт Емельянчик назвал ловушки троп на маршруте Усольцевых

Почти год прошел с момента, как семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — бесследно пропала на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Они ушли в поход, который на первый взгляд казался простым: известный маршрут, хорошая погода.
Почему можно заблудиться на Кутурчине и как не стать жертвой тайги, объяснил инструктор-проводник пешего и водного туризма Евгений Емельянчик krsk.aif.ru.
Маршрут с сюрпризами.
Кутурчинское Белогорье привлекает туристов своими живописными видами. Это уникальный природный комплекс, где есть стены из скал-исполинов, подземные реки и больше 80 видов ягод. Здесь можно и набраться сил, переводя дух от городской суеты, и сделать красивейшие фото для соцсетей.
Однако есть и обратная сторона. С ней, по всей видимости, столкнулась семья Усольцевых, которую до сих пор не могут найти ни профессиональные спасатели, ни волонтёры. Можно получить травму, подвернув ногу на курумнике, столкнуться с резкой переменой погоды или забрести не туда.
Как отмечает Евгений Емельянчик, для неопытного путешественника любая незнакомая местность потенциально опасна. Так что и самостоятельная поездка на Кутурчин без должной подготовки является неоправданно рискованной.
«На многих участках Кутурчин отсутствуют чётко обозначенные тропы. Привычные маршруты нередко прокладываются в обход официальных путей ради сокращения дистанции или по соображениям удобства, — объясняет Евгений Емельянчик. — Картографические данные не всегда отражают актуальное состояние троп, что создаёт дополнительные сложности для ориентирования».
Инструктор отмечает: практика показывает, что риск заблудиться существует не только в малопосещаемых уголках, но и в местах с высокой проходимостью. Для неопытного путешественника любая незнакомая местность потенциально опасна. Отсутствие навыков ориентирования существенно повышает вероятность потери маршрута. При этом полагаться только на гаджеты в глухой тайге — плохая идея.
«Использование навигационных устройств — это важный элемент подготовки, но не панацея. Техника может подвести, разрядиться, потерять сигнал или некорректно отобразить позицию, — предупреждает эксперт. — Поэтому ключевым фактором безопасности остаётся психологическая устойчивость: способность сохранять спокойствие, трезво оценивать ситуацию и избегать паники. Именно эмоциональный контроль зачастую определяет исход непредвиденных обстоятельств».
В отличие от новичков, опытный турист способен эффективно ориентироваться даже при утрате геопозиции. Его преимущество — умение читать ландшафт. Однако, по словам Евгения Емельянчика, навык интерпретации природных ориентиров невозможно освоить в теории, он формируется исключительно через многократный практический опыт, наблюдение за местностью и анализ собственных ошибок.
Начинающим же туристам специалист советует отрабатывать базовые навыки на простых маршрутах, а сложные участки проходить в сопровождении профессиональных гидов.
Что могло сбить Усольцевых с пути — маршрут семьи проверили журналисты.
То, насколько обманчив Кутурчин, корреспонденты aif.ru и krsk.aif.ru Анна Соколова и Татьяна Бахтигозина проверили на себе. Во время собственного расследования пропажи семьи Усольцевых журналисты отправились по тому же маршруту на скалу Мальвинка и… заблудились.
Отправной точкой стало место, где Усольцевы оставили свою машину. Кстати, перед стартом журналисты тоже заметили чей-то пустой автомобиль, припаркованный уже несколько дней. Сначала дорога казалась легкой: пологий подъем, метки на деревьях. Но постепенно тропа сужалась, превращаясь в нагромождение огромных камней, идти по которым становилось всё тяжелее.
Спустя несколько часов группа достигла скалы Мальвинка. На вершине отлично ловила сотовая связь. Однако на спуске начались проблемы. Погода стала портиться, вдалеке загремел гром. Корреспонденты отстали от своего водителя Сергея, который шел впереди. Попытавшись вернуться к скале, девушки сбились с пути.
«Идем по меткам, но в какой-то момент они обрываются. Тропы не видно. Начинаем ходить по кругу и понимаем, что мы заблудились, — вспоминают журналисты. — Принимаем попытки найти тропу вниз — бесполезно: видим только метки, указывающие вверх. Но мы устали, забираться по камням пока не хочется. Хотя четко понимаем, что надо идти туда, чтобы поймать связь и позвонить».
Собака Жорик, увязавшаяся за журналистами, не помогла — пес просто шел за людьми, а не выводил их к поселку (к слову, с Усольцевыми тоже была собака породы корги).
Спустя полтора часа блужданий по тайге под дождем корреспонденты услышали рев моторов и голоса. На помощь приехали соседи по туристической базе — парни на спортивных эндуро-мотоциклах. Выяснилось, что Сергей, потеряв спутниц из виду, не на шутку испугался «проклятого места» и оперативно организовал поиски на базе. Журналистам повезло — их быстро нашли и вывели к дороге. А ведь уже на подходе к поселку они обнаружили свежую медвежью тропу с экскрементами зверя.
«Выход на тропу неочевиден».
К похожим выводам о коварстве местных маршрутов пришел и депутат Заксобрания Красноярского края, опытный походник Алексей Кулеш. На минувших выходных он лично посетил Кутурчинское Белогорье и прошел по следам пропавшей семьи.
Осмотрев район скалы Буратинка, таёжник пришел к выводу: потерять ориентацию здесь может даже опытный турист. Тропа промаркирована, но выход на нее абсолютно неочевиден. Без точной метки в навигаторе вернуться обратно непросто, а сложный рельеф и резкая смена погоды лишь усугубляют положение.
«Всё время представлял, каково это — с пятилетним ребёнком оказаться там, наверху, в стремительно ухудшающуюся погоду, холодный дождь, переходящий в снег», — поделился впечатлениями Кулеш в разговоре с aif.ru.
При этом он, как и журналисты, подтвердил интересную деталь: на самих скалах сейчас работает сотовая связь и 4G-интернет.
Напомним, Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2023 года. Они планировали однодневный поход, но домой так и не вернулись. За прошедший год спасатели и волонтеры прочесали огромные территории, однако, кроме брошенной у начала маршрута машины, никаких следов Сергея, Ирины и маленькой Арины до сих пор не найдено.
Напомним, ранее сын Усольцевой раскрыл, почему ему запретили участвовать в поисках.