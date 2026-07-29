Эксперт Емельянчик назвал ловушки троп на маршруте Усольцевых

«Идем по меткам, но в какой-то момент они обрываются. Тропы не видно. Начинаем ходить по кругу и понимаем, что мы заблудились, — вспоминают журналисты. — Принимаем попытки найти тропу вниз — бесполезно: видим только метки, указывающие вверх. Но мы устали, забираться по камням пока не хочется. Хотя четко понимаем, что надо идти туда, чтобы поймать связь и позвонить».