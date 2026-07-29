В центре Челябинска электросамокатчик сбил женщину, ее увезла скорая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным областной Госавтоинспекции, ДТП с участием средств индивидуальной мобильности зафиксировано на улице Володарского.
По предварительным данным, электросамокатом управлял 19-летний парень. Двигаясь по тротуару, он совершил наезд на пешехода, женщину 1973 года рождения.
«Пострадавшая с телесными повреждениями была эвакуирована в медицинское учреждение», — уточняется в комментарии.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.