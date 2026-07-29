Один человек погиб, 6 пострадали на стройке в Минске: СК возбудил дело

«По данным следствия, сегодня днем при проведении отделочных работ на строящемся девятиэтажном доме по улице Киселева произошло обрушение конструкции строительных лесов. В момент их падения на помостах различных ярусов находились строители», — говорится в сообщении.
В результате погиб 37-летний арматурщик, еще шесть его коллег госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
На месте обрушения работает следственно-оперативная группа совместно со следователями-криминалистами и специалистами ГКСЭ. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы и изымается техническая документация.
По факту случившегося Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие трагедии», — подчеркнули в комитете.