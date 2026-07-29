В Мотовилихинском районе Перми загорелась крыша одного из домов

Крыша одного из домов загорелась в Мотовилихинском районе, пишет телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
Сообщения о пожаре появились около 15:00. По сообщениям очевидцев, крыша загорелась у дома на улице на Индустриализации. Как говорят очевидцы, на улице стоит жесткий запах гари.
На видео, которое опубликовали в канале, можно увидеть, как огромные клубы чёрного дыма поднимаются в воздух.
На место выехали пожарные. Сайт perm.aif.ru направил обращение в ГУ МЧС России по Пермскому краю, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о ребёнке, который получил ожоги при попытке затопить баню бензином.
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