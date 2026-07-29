Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семье погибшего при атаке БПЛА малыша под Воронежем помогут психологи

С родителями мальчика будут работать специалисты кризисного центра.

Источник: АиФ Воронеж

Семье трёхлетнего мальчика, погибшего при атаке БПЛА на Воронежскую область, окажут профессиональную психологическую помощь. Об этом уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ангелина Севергина сообщила в своём канале в мессенджере МАКС.

С родителями малыша будут работать опытные специалисты кризисного центра.

Силами организации также планируется создать собственную мобильную антикризисную бригаду психологов. Специалисты будут оперативно выезжать на места в случаях, когда дети или взрослые оказались в ситуации острой психологической травмы.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 23 июля. Тогда мишенью ВСУ стали гражданские объекты. В небе над Воронежем и шестью районами области уничтожили 36 беспилотников. Атака унесла жизнь трёхлетнего мальчика, проживающего вместе с родителями в частном доме. Взрослые получили ранения разной степени тяжести. При массированном налёте БПЛА также пострадал 19-летний парень. В результате атаки повреждения получили склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Подробнее о страшной ночи — в нашем материале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше