Семье погибшего при атаке БПЛА малыша под Воронежем помогут психологи

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 23 июля. Тогда мишенью ВСУ стали гражданские объекты. В небе над Воронежем и шестью районами области уничтожили 36 беспилотников. Атака унесла жизнь трёхлетнего мальчика, проживающего вместе с родителями в частном доме. Взрослые получили ранения разной степени тяжести. При массированном налёте БПЛА также пострадал 19-летний парень. В результате атаки повреждения получили склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Подробнее о страшной ночи — в нашем материале.