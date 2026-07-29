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В Краснодаре спасатели ищут пропавшего в реке Кубань мужчину

В Краснодаре разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину.

Источник: Служба спасения Краснодара

В Краснодаре ищут 41-летного мужчину, который пропал в реке Кубань. Специалисты муниципальной Службы спасения второй день продолжают поисковые мероприятия.

Исчез мужнина в понедельник, 27 июля, в период с 22:00 до 23:00, в районе дома № 78 по улице Кожевенной.

В настоящее время поисковая операция ведется на двух плавсредствах. Спасатели обследуют водную гладь и прибрежную зону на непростом участке — от Тургеневского моста до района Рубероидного завода. Как отмечают специалисты, поиски значительно осложняются сильным течением и спецификой рельефа реки.

«Поисковые мероприятия в акватории реки Кубань продолжаются», — сообщили в Службе спасения Краснодара.

Напомним, что купание в водоемах Краснодара запрещено.