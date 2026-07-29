В Краснодаре спасатели ищут пропавшего в реке Кубань мужчину

В настоящее время поисковая операция ведется на двух плавсредствах. Спасатели обследуют водную гладь и прибрежную зону на непростом участке — от Тургеневского моста до района Рубероидного завода. Как отмечают специалисты, поиски значительно осложняются сильным течением и спецификой рельефа реки.