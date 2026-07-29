В Краснодаре спасатели ищут пропавшего в реке Кубань мужчину

В Краснодаре ищут 41-летного мужчину, который пропал в реке Кубань. Специалисты муниципальной Службы спасения второй день продолжают поисковые мероприятия.
Исчез мужнина в понедельник, 27 июля, в период с 22:00 до 23:00, в районе дома № 78 по улице Кожевенной.
В настоящее время поисковая операция ведется на двух плавсредствах. Спасатели обследуют водную гладь и прибрежную зону на непростом участке — от Тургеневского моста до района Рубероидного завода. Как отмечают специалисты, поиски значительно осложняются сильным течением и спецификой рельефа реки.
«Поисковые мероприятия в акватории реки Кубань продолжаются», — сообщили в Службе спасения Краснодара.
Напомним, что купание в водоемах Краснодара запрещено.