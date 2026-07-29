В Ростовской области задержали молодых людей, которых завербовали в сети

По информации Следкома, молодых людей вербовали в чат-боте «Дайвинчик/Leo». Сначала с ними общались под видом девушек. Потом присылали фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов или просьбы об отправке геопозиций. Затем жертвам звонили представители спецслужб Украины, которые выдавали себя за правоохранителей или силовиков. Они угрожали и заставляли совершать преступления.