51‑летнего нижегородца будут судить за убийство двух мужчин и хранение оружия

Следственный отдел по Автозаводскому району Нижнего Новгорода завершил расследование уголовного дела о двойном убийстве. 51‑летний мужчина обвиняется в убийстве двух лиц и незаконном приобретении, хранении, а также перевозке и ношении огнестрельного оружия.
По версии следствия, 20 сентября 2025 года обвиняемый находился в доме на улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе и в ходе ссоры с двумя ранее знакомыми мужчинами 37 и 49 лет произвёл в них выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Потерпевшие скончались на месте от полученных телесных повреждений.
Подозреваемого задержали в ближайшее время после происшествия; им оказался ранее судимый за преступления против собственности местный житель. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы дела включают результаты осмотра места происшествия, допросы свидетелей, заключения экспертиз и другие доказательства вины обвиняемого.
Ранее сообщалось, что уголовник застрелил двух мужчин в Нижнем Новгороде.