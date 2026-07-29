51‑летнего нижегородца будут судить за убийство двух мужчин и хранение оружия

По версии следствия, 20 сентября 2025 года обвиняемый находился в доме на улице Любы Шевцовой в Автозаводском районе и в ходе ссоры с двумя ранее знакомыми мужчинами 37 и 49 лет произвёл в них выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Потерпевшие скончались на месте от полученных телесных повреждений.