Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вебкам-студию ликвидировали в Алматы

Алматы. 29 июля. КазТАГ — Полицейские пресекли деятельность вебкам-студии, организованной в одной из квартир Алматы, сообщает департамент полиции города.

Источник: ДП города Алматы

«Сотрудники управления по противодействию киберпреступности и полиции Медеуского района в ходе оперативных мероприятий выявили квартиру, оборудованную для проведения платных интернет-трансляций интимного характера», — говорится в сообщении в среду.

По данным полиции, во время проведения оперативных мероприятий в помещении находились девушка, участвовавшая в онлайн-трансляциях, и администратор студии. Оба были доставлены в подразделение полиции.

В ходе обыска изъяты компьютерная техника, средства видеосъемки, оборудование для проведения трансляций, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности, а также лиц, причастных к организации и функционированию незаконной студии.