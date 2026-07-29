Вебкам-студию ликвидировали в Алматы

«Сотрудники управления по противодействию киберпреступности и полиции Медеуского района в ходе оперативных мероприятий выявили квартиру, оборудованную для проведения платных интернет-трансляций интимного характера», — говорится в сообщении в среду.
По данным полиции, во время проведения оперативных мероприятий в помещении находились девушка, участвовавшая в онлайн-трансляциях, и администратор студии. Оба были доставлены в подразделение полиции.
В ходе обыска изъяты компьютерная техника, средства видеосъемки, оборудование для проведения трансляций, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности, а также лиц, причастных к организации и функционированию незаконной студии.