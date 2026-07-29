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Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 29 июля сообщил об ударе украинского беспилотника по многоквартирному дому в микрорайоне Курска, в результате которого пострадал молодой мужчина.

Источник: РИА "Новости"

На месте происшествия работают все оперативные службы, территория оцеплена, саперы приступили к обезвреживанию устройства. Сотрудники МЧС провели эвакуацию всех жильцов квартир.

«К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь», — указал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию многоквартирного дома на проспекте Победы. Специалисты проводят работы по обезвреживанию устройства.

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