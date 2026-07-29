Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Курске

На месте происшествия работают все оперативные службы, территория оцеплена, саперы приступили к обезвреживанию устройства. Сотрудники МЧС провели эвакуацию всех жильцов квартир.
«К сожалению, есть пострадавший: у 26-летнего мужчины термический ожог, на месте ему оказана первая медицинская помощь», — указал Хинштейн в мессенджере «Макс».
Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию многоквартирного дома на проспекте Победы. Специалисты проводят работы по обезвреживанию устройства.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше