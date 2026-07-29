В подмосковном Чехове ввели локальный режим ЧС после налета БПЛА

В подмосковном Чехове ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации, пишет газета «Коммерсантъ».
Режим ЧС действует с 7:00 28 июля. Накануне утром беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Земской, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, на одной из открытых площадок города из-за падения еще одного БПЛА произошло возгорание автомобильных шин.
Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера до утра силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку. В направлении столичного региона летело более 390 беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована на дальних подступах, а 81 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к столице.