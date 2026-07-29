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В подмосковном Чехове ввели локальный режим ЧС после налета БПЛА

В Чехове введен локальный режим ЧС после падения беспилотника на многоквартирный дом на улице Земской. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что никто не пострадал. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении 81 БПЛА на подлете к столице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Чехове ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации, пишет газета «Коммерсантъ».

Режим ЧС действует с 7:00 28 июля. Накануне утром беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Земской, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, на одной из открытых площадок города из-за падения еще одного БПЛА произошло возгорание автомобильных шин.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера до утра силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку. В направлении столичного региона летело более 390 беспилотников, большая часть из которых была нейтрализована на дальних подступах, а 81 БПЛА уничтожили непосредственно на подлете к столице.

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