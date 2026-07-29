Причину задымления в метро Петербурга устранили

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Задымление, которое возникло в служебном помещении станции метро «Гостиный двор» в историческом центре Петербурга, не сопровождалось открытым огнем, его причина устранена, сообщил Петербургский метрополитен.
Ранее подземка сообщала о запахе гари в служебном помещении станции метро «Гостиный двор» в историческом центре Петербурга. Специалисты приступили к осмотру, станцию «Гостиный двор» и второй вестибюль смежной станции «Невский проспект» временно закрыли для пассажиров.
«На станции “Гостиный двор” в служебном помещении было обнаружено задымление, открытого огня нет. Источник задымления установлен, причина задымления устранена», — говорится в канале Петербургского метрополитена на платформе «Макс».
Отмечается, что в настоящее время идет проветривание, после которого станция «Гостиный двор» и второй вестибюль станции «Невский проспект» будут открыты.
В метрополитене добавили также, что поезда следуют по соответствующим линиям (второй и третьей) в штатном режиме.